Мер: у Миколаєві скорочується тривалість комендантської години

З 5 липня 2022 року в Миколаєві буде скорочено тривалість комендантської години, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram мера Олександра Сенкевича.

"З сьогоднішнього дня комендантська година в Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00" , - підкреслив він.

До цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.

Що заборонено під час комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. При цьому для власників спеціальних перепусток встановленого зразка і посвідчення особи є винятки.

Крім того, дозволяється залишати житло, щоб пройти в укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що пересування людей під час комендантської години обмежується в цілях протидії ДРГ, безпеки перевезення чутливих вантажів і безпеки на вулицях.