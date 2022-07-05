Львів накрило сильною грозою та градом: вулиці затоплені, транспорт стоїть

Львів 5 липня накрила найсильніша гроза із градом. Вулиці міста затопило, весь міський електротранспорт зупинився. Місцями є перебої з електроенергією у будинках, повідомляє РБК-Україна.

Перша грозова хвиля відбулася у Львові близько 16:00. Злива закінчилася буквально через 10 хвилин. Проте за півгодини почала блискати блискавка, гриміти грім, і гроза з новою силою обрушилася на місто.

Вулиці у центральній частині затопило і замість проїжджої частини утворилися річки. Весь міський електротранспорт зупинився.

"У зв'язку з негодою частина електротранспорту у місті тимчасово не курсує. Фіксуємо підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під Дубом та вул. І. Франка. З цієї причини виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі.

Щойно стіче вода – робота електротранспорту відновиться. Попередньо зафіксовано станом на 19.08 підтоплення близько 20 дахів", - Андрій Москаленко, перший заступник мера Львова.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології України попереджають, що 5 та 6 липня можливі сильні зливи, у горах можливе утворення селів та вода у річках може сильно піднятися.

Можливі пориви вітру до 15-20 м/с. У регіоні оголошено штормове попередження.

Також у місті тимчасово не працюють лінії екстреної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україну йдуть сильні грози, зливи та похолодання.