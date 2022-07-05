Канада першою ратифікувала приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Канада першою ратифікувала приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
Фото: wikimedia

Канада у вівторок, 5 липня, першою з країн-членів НАТО ратифікувала протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, опублікованій на його сайті.

Трюдо підкреслив, що Канада твердо підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повністю впевнена в їхній здатності швидко та ефективно інтегруватися до Альянсу та зробити свій внесок у його колективну оборону.

Канадський прем'єр також закликав інших членів НАТО швидко завершити ратифікацію, щоб «обмежити можливості втручання з боку противників».

"Як одна із засновників НАТО, Канада залишається прихильником політики відкритих дверей НАТО щодо будь-якої європейської країни, яка здатна виконати зобов'язання членства, такі як захист демократії та внесок у колективну оборону Північноатлантичного альянсу" , - додав Трюдо.

5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу. Тепер протоколи мають ратифікувати усі 30 країн НАТО.

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