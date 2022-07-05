Мер: російські війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області

Російські війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Будьте обережні. Є прильоти у Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації" , - повідомив він у Telegram.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області зафіксовано три прильоти.

"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет у Хмельницькому районі" , - написав він у Telegram.

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник заявляв, що країна-агресор Росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України. За його словами, таким чином РФ хоче зламати дух і зруйнувати єдність українців.