Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо військовозобов'язаних

Президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генерального штабу щодо порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення глави держави 5 липня.

"Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів … Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень".

Що передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Пізніше представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в межах області, чи столиці та області – не потрібно.