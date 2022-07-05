Заступник генсека: НАТО не планує розміщувати військові бази у Швеції та Фінляндії

У планах Північноатлантичного альянсу немає посилення військової присутності у Швеції та Фінляндії після того, як вони стануть членами НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв'ю AFP у вівторок заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоані.

"Ми не плануємо додаткової присутності в цих двох країнах, у них сильні національні сили. Вони мають можливості самі себе захищати" , - сказав Джоані.

Він додав, що Альянс поки не планує розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, оскільки ці країни "вкрай зрілі у військовому та стратегічному плані".

Росія неодноразово говорила, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО означає можливість розташування військових баз у цих країнах, на що Москва має реагувати відповідним чином.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня – після трьох місяців війни Росії проти України.

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції – близько 200 років нейтралітету. Ухвалення обох країн до Альянсу вже на саміті в Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини.