Данилов: Україна переможе до кінця року за достатньої кількості якісної зброї

Україна може перемогти у війні з Росією до кінця року при достатній кількості якісної зброї від західних партнерів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Апостроф TV.

"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні чинники" , — сказав Данілов, коментуючи слова прем'єра Британії Бориса Джонсона про те, що Україна здатна закінчити війну до кінця року.

Він зазначив, що війна в Україні завершиться до кінця року, якщо ЗСУ отримають достатню кількість якісної зброї, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки країни.

Секретар РНБО також наголосив, якщо цього не станеться, Україна все одно продовжуватиме боротьбу за незалежність.

"Для нас не є перемогою кордони до 24 лютого, для нас є перемогою кордону 1991 року" , - додав Данілов.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав лідерів Великої сімки зробити все можливе, щоб завершити війну до кінця року.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для звільнення Україною тимчасово захоплених територій потрібна лише конкретна кількість позицій певної важкої техніки для «паритету озброєння».