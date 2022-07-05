Розвідка ССО допомогла арті знищити російські "Урагани"

Українські воїни показали знищення російських реактивних систем залпового вогню "Ураган", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Сил спеціальних операцій.

"Завдяки злагодженій роботі операторів ССО України та дружнього підрозділу артилеристів було знищено декілька одиниць РСЗВ "Ураган"

Окупанти завезли свої РСЗВ "Урагани" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, на жаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше - гатити по мирному населенню.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки противника, оператори ССО України передали декілька "вітань" із дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії. Результати – бачите на відео".

Напрямок та час ефективної роботи українських воїнів не розкриваються.