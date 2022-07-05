Polskie Radio: у Білорусі знищили могили польських солдатів часів Другої світової війни

У селі Микулішки Гродненської області Білорусі знищили цвинтар, де поховано загиблих у 1944 році солдатів польської Армії Крайової. Міністерство закордонних справ Польщі засудило знесення могил, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Портал польського товариства Głos znad Niemna повідомив, що із 22 хрестів, встановлених на меморіалі, не залишилося жодного.

"Знищення цвинтаря польської Армії Крайової у Микулішках у Білорусі є безпрецедентним актом звірства та незрозумілим викликом взаємних зобов'язань Польщі та Білорусі щодо захисту пам'ятних місць; ми закликаємо білоруську владу припинити таку практику" , — заявили у польському МЗС.

У міністерстві додали, що Польща засуджує всі акти наруги над пам'яттю воїнів.

Щодо знесення поховання висловився також депутат Сейму Польщі Роберт Тишкевич.