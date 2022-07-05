Скандал в уряді Джонсона: два міністри пішли у відставку

Канцлер казначейства Великої Британії Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджид Джавід у вівторок, 5 липня, практично одночасно подали у відставку на тлі нового скандалу в британському уряді, повідомляє Новое время.

Сунак у своїй заяві сказав, що громадськість очікує від уряду компетентності та серйозної роботи, «за ці стандарти варто боротися», і тому він подає у відставку. Джавід заявив, що уряд "не діє в національних інтересах" і що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон втратив його довіру.

Минулого тижня Кріс Пінчер подав у відставку з посади заступника головного батога через звинувачення в тому, що він п'яним домагався до двох чоловіків у клубі в центрі Лондона. У своєму листі він заявив, що забагато випив і поставив себе та інших в незручне становище.

Пізніше в таблоїдах з'явилися нові звинувачення проти Пінчера, зокрема про його неналежну поведінку щодо двох депутатів-консерваторів. Сам він ці звинувачення заперечував.

Незадовго до відставки двох міністрів Борис Джонсон сказав, що призначення Пінчера було помилкою, і приніс вибачення.

Прессекретар британського прем'єра підтвердив, що його інформували про скаргу на Пінчера в 2019 році, повідомляє The Guardian. Незважаючи на це, Пінчера знову призначили на посаду в лютому 2022 року. Представник Даунінг-стріт припустив, що Джонсон міг забути, що його інформували про скаргу, пише Sky News. До цього на Даунінг-стріт казали, що прем'єру не було відомо про конкретні звинувачення щодо Пінчера.

6 червня Борис Джонсон отримав вотум довіри від депутатів-консерваторів і зберіг свою посаду. За прем’єра проголосували 58,8% депутатів. Голосування відбувалося на тлі скандалу навколо вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну.