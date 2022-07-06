Держдеп: Чи можливі переговори Блінкена і Лаврова на зустрічі G20

За словами представника Держдепу Неда Прайса, держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зустріч глав МЗС країн G20 пройде цього тижня на індонезійському Балі.

Прайс додав, що він очікує, що країни "Великої двадцятки" випустять заяву із засудженням російського вторгнення в Україну.

У Держдепартаменті заявили, що Блінкен на зустрічі з колегами по G20 "зміцнить нашу прихильність роботі з міжнародними партнерами для розв'язання глобальних проблем, включаючи відсутність продовольчої та енергетичної безпеки і загрозу міжнародному порядку, яку представляє війна Росії проти України".

Блінкен повинен відправитися в Азію в середу, поїздка триватиме до понеділка.

Міністри закордонних справ 20 найбільших економік світу зустрінуться на індонезійському острові Балі в п'ятницю перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді також в Індонезії.

Блінкен і Лавров не зустрічалися з того часу, як 24 лютого Росія вдерлася в Україну.