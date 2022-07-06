Боррель: Залежність РФ від технологій Заходу більша, ніж від технологій Китаю
Залежність Російської Федерації від технологій країн Європи і США в шість разів більше, ніж від технологій Китаю, у зв'язку з чим альтернативна китайська продукція не може покрити потреби російської економіки в умовах введених санкцій, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю Yomiuri.
За його словами, Китай зараз пропонує Росії обмежений обсяг альтернативної продукції, в тому числі високотехнологічні товари.
"Росія експортує багато сировини, але змушена імпортувати багато продукції з високою доданою вартістю, яку вона не виробляє у себе. Що стосується передових технологій, то Росія на 45% залежить від Європи і на 21% - від США. Для Китаю цей показник становить всього 11%", - розповів Боррель.