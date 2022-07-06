МО: у Великій Британії починаються навчання українських військових

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес повідомив, що перша ротація українських військовослужбовців прибула в країну і незабаром приступить до військових навчань, повідомляє Українська правда.

Бен Уоллес повідомив Палаті представників подробиці програми підготовки українських збройних сил під керівництвом Великої Британії, оголошеної прем’єр-міністром Борисом Джонсоном під час його нещодавнього візиту до Києва.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії надає Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги.

Це містить зобов’язання очолити інноваційну програму, яка має на меті навчити до 10 000 українських новобранців у Великій Британії.

"Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Навчання проводитимуть підрозділи 11 бригади допомоги Силам безпеки.

Ці українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великої Британії. Це містить навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів" , - повідомив він. ﻿

Уоллес зазначив, що Велика Британія прагне збільшити масштаб і частоту цих курсів, а також обговорює з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі через залучення тренерів чи надання обладнання.

Міністр очікує, що "навчальний пакет буде розвиватися з часом".

"Я буду інформувати парламент про результати цих початкових курсів і будь-які плани щодо розширення масштабу або обсягу програми" , – сказав Уоллес.

Навчальна діяльність буде оприлюднена, але деякі деталі залишатимуться конфіденційними з міркувань безпеки.