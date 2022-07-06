Британська розвідка: Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас

Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявності, і продовжує наступ на Слов'янськ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

Російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.