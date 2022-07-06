Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 6.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1600 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,
  • артилерійських систем – 812 (+6) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засобів ППО - 107 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),
  • крилатих ракет - 153 (+9),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,
  • спеціальної техніки - 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics