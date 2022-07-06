Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 6.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1600 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,
- артилерійських систем – 812 (+6) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 107 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),
- крилатих ракет - 153 (+9),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,
- спеціальної техніки - 65 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.