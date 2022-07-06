Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 6.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1600 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 3789 (+17) од,

артилерійських систем – 812 (+6) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 107 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4),

крилатих ракет - 153 (+9),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од,

спеціальної техніки - 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.



Дані уточнюються.