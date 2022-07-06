Глава МЗС: Угорщина хотіла би, але не може відмовитись від нафти з Росії

Угорщина у найближчі кілька років не зможе знайти заміну нафти та газу з Росії.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN, повідомляє Економічна правда.

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - ні. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо" , - сказав Сійярто.

За його словами, саме тому Угорщина попросила виключити країну з нафтового ембарго ЄС.

"На нас приходиться дуже маленька частина російських поставок до Європи. Енергетичні поставки – це фізичне питання, не філософське. Чому ми просили виключення з нафтового ембарго? Бо якщо його не буде, країна фізично не зможе отримувати достатньої кількості нафти" , - сказав міністр.

Як відомо, Угорщина добилася того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пом’якшив свою позицію щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що не буде блокувати подальші санкції, якщо вони тільки не стосуватимуться "життєво важливих питань енергетичної політики".

За даними ЗМІ, Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.