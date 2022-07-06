ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

Вночі окупанти завдали ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова. Також обстрілювали область, постраждала дитина. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 1 год. росіяни завдали удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адміністративну будівлю, зруйновано частину приміщення.

У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу (на фото).

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років, без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки.