ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Вночі окупанти завдали ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова. Також обстрілювали область, постраждала дитина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 1 год. росіяни завдали удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адміністративну будівлю, зруйновано частину приміщення.
У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу (на фото).
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.
За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років, без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки.