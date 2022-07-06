Сійярто пояснив, чому Угорщина не постачає зброю Україні

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN, повідомляє Українська правда.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців" , – сказав Сійярто.

Міністр заявив, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

"Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини" , – сказав він.

Сійярто також заявив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.