ЗСУ: Повітряні сили збили дві ракети "Калібр" на Миколаївщині

Повітряне командування "Південь" повідомило , що вночі 6 липня повітряні сили збили дві ракети "Калібр", якими російські окупанти атакували Миколаївську область.

"6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.