ІТ-послуги склали майже половину всього обсягу експорту послуг з України

Наразі експорт IT-послуг становить майже половину всього обсягу українського експорту послуг – близько 46%. 2021 року цей показник становив 37%. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот, повідомляє Новое время.

Зазначається, що IT-послуги виявилися єдиною категорією, експорт якої зріс у поточному році порівняно з 2021-м — на 27%. (січень-травень 2022 року).

У період із січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року — $6,8 млрд. Водночас експорт товарів упав на 20% - із $22,5 млрд до $17,9 млрд.

Інфографіка: Опендатабот

Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали – 38%, продовольство – 6%.

Як зауважили в Опендатабот, географія експорту товарів також змінилася. Так, ще рік тому частки Європи та Азії загалом були майже однаковими — 38% та 40% відповідно. 2022 року частка Європи зросла вдвічі — до 78% (з $2651 млн до $2080 млн).

За період січень–травень 2022 року експорт до Європи зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Водночас експорт до Азії скоротився на 86%, до Америки на 67%, до Африки на 84%, до країн СНД — на 74%.