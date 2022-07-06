Ще один британський міністр подав у відставку

Міністр у справах дітей та сім'ї Великобританії Уілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору". ﻿Про це, з посиланням на повідомлення міністра в Twitter, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"З великим сумом і жалем, сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого - це найкраща робота в уряді" , - заявив міністр.

Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Після політик подав у відставку.

Нагадаємо, напередодні пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

На початку червня Джонсон заручився довірою британського парламенту, голосування проходило на тлі давніх скандалів з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час covid-обмежень.