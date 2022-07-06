НБУ: Як розгортаються економічні події в Україні та світі

НБУ підготував макроекономічний та монетарний огляд﻿ з аналізом останніх тенденцій економічних подій в Україні та світі.

Ключові показники:

Інфляція прискорюється в усьому світі й Україна - не виняток. За оцінками НБУ на основі вебскрепінгу (аналіз цін в онлайн-супермаркетах), споживча інфляція в нашій країні в червні зросла до 20,1%.

Причини насамперед пов'язані з війною: це порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій. На ціни в Україні також впливає висока вартість енергоносіїв.

Водночас завдяки поступовому насиченню ринку ціни на пальне стабілізувалися, хоч і на високому рівні. За оцінками експертів, дефіцит пального вичерпається ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками. Фіксація обмінного курсу гривні до долара та мораторій на підвищення тарифів на тепло й газ дають змогу стримувати інфляційну динаміку в Україні.

Відновлення економічної активності триває. Населення та бізнес адаптуються до нових умов, налагоджуються виробничі процеси. Це дає поштовх для відновлення економічної активності в більшості секторів економіки.

Водночас цей процес стримують логістичні складнощі та фізичне руйнуванням потужностей через військові дії. Пропозиція на ринку праці надалі значно переважає попит. Населення все активніше шукає роботу, проте попит на робочу силу залишається слабким. Це тисне в бік зниження зарплат.

Дефіцит державного бюджету розширюється. Збільшення витрат та скорочення доходів зумовило розширення дефіциту державного бюджету в червні. Його фінансування відбувалося переважно за рахунок міжнародної фінансової допомоги та монетизації з боку НБУ.