Данілов: Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досві

Уже близько мільйона українців набувають бойового та військового досвіду. Про це 6 липня написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він також зазначив, що Україна здійснює переозброєння за стандартами НАТО.

"За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями" , - написав він.