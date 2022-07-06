Данілов: Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досві

Данілов: Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досві
Фото: facebook.com/rnbou

Уже близько мільйона українців набувають бойового та військового досвіду. Про це 6 липня написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він також зазначив, що Україна здійснює переозброєння за стандартами НАТО.

"За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - написав він.

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