Гайдай: РФ майже повністю захопила Луганщину
Майже всю територію Луганської області захоплено російськими військами, проте у двох населених пунктах досі тривають бої. Про це на брифінгу 6 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Корреспондент.
"Луганщина досі бореться... У двох населених пунктах точаться бої і поки що не можна сказати, що ворог на 100% вийшов на адміністративні кордони області", - уточнив губернатор.
Він наголосив, що російська армія веде постійні обстріли та кидає безліч людей та військової техніки для завершення окупації Луганської області. При цьому ворог не зважає на величезні втрати.
"Вони взагалі не рахують загиблих", - зазначив Гайдай і додав, що в майбутньому це зіграє на руку ЗСУ і сповільнить поступ супротивника.