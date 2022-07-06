Гайдай: РФ майже повністю захопила Луганщину

Майже всю територію Луганської області захоплено російськими військами, проте у двох населених пунктах досі тривають бої. Про це на брифінгу 6 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Корреспондент.

"Луганщина досі бореться... У двох населених пунктах точаться бої і поки що не можна сказати, що ворог на 100% вийшов на адміністративні кордони області" , - уточнив губернатор. ﻿

Він наголосив, що російська армія веде постійні обстріли та кидає безліч людей та військової техніки для завершення окупації Луганської області. При цьому ворог не зважає на величезні втрати.