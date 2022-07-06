Новинський відмовився від мандата нардепа

Бізнесмен та політик Вадим Новинський у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя заявив﻿ про своє рішення скласти повноваження народного депутата України.

"У 2019 році мені надали довіру виборці міста Маріуполя, інтереси яких я представляв у Верховній Раді України протягом 3 років.

Це був плідний час спільної роботи. Разом із міською владою міста Маріуполя ми реалізували багато проєктів, які вимагали законодавчої підтримки та злагодженої взаємодії з урядом.

І в нас це вийшло. Маріуполь став одним із центрів зростання в Україні, прикладом самоврядування, та містом із високим рівнем життя. То справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас. Якби не війна...

Багато з того, що було зроблено, знищено війною. Значна частина моїх виборців вимушено покинула рідне місто".

Новинський заявив, що протягом усього цього часу він займався і продовжує займатися проблемами громадян, які постраждали від бойових дій, – і не лише маріупольців.