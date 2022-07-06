Єрмак: "Роснєфть" зупинила проект розробки нафтового родовища в Арктиці
Найбільший проєкт Росії з розробки нафти, який інвестори оцінили в 70 млрд євро, зупинився через накладені Заходом санкції. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.
"Великий проект розробки нафти в Арктиці "Восток Ойл" російської "Роснєфті" зупинився через санкції. До кінця десятиліття там планувалося видобувати 2% нафти у світі", - ідеться в повідомленні Єрмака.
За прогнозами запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався у 2024-му, додав Єрмак.
"Газове ембарго - це головна річ, яка має бути у сьомому санкційному пакеті ЄС. Також необхідно обмежити весь імпорт нафти", - зазначив він.