ЄС готує екстрений план на випадок повного відключення російського газу
Главу Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз готує екстрений план на випадок, якщо Росія повністю відключить газ для європейських країн. Документ можуть представити вже в цьому місяці, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За її словами, 12 країн ЄС вже постраждали від дій Росії, скорочення або повного припинення поставок газу.
"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення поставок газу і навіть до повного припинення поставок російського газу", - заявила фон дер Ляйєн.
Глава Єврокомісії сказала, що Кремль використовує енергоресурси як зброю проти Європи. Тому ЄС працює над планом дій у надзвичайних ситуаціях.
"Потрібно зробити так, щоб у разі повного зриву газ надходив туди, де він найпотрібніше. Ми повинні забезпечити європейську солідарність", - додала політик.
Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги поставок газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.