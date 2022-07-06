ГТС України: ця зима очікується найскладнішою за всю історію

Наступна зима буде складною, проте уряд ухвалює відповідні рішення і вже зараз готується до опалювального сезону. Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, повідомляє УНН.

«Уряд прийняв рішення, що Нафтогаз повинен створити запас газу в підземці на наступну зиму в обсязі 19 млрд кубічних метрів. Наразі там трохи більше ніж 11 млрд кубічних метрів. Ситуація складна, але Кабмін ретельно займається питанням підготовки до зими. Це стосується і запасів вугілля, і підготовки електростанцій.

Очікується, що ця зима стане найскладнішою за всю історію, так як країна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. Проте, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд кубічних метрів газу в підземці буде достатньо, аби пережити зиму» , – зазначив Макогон.

Він також додав, що наразі Україна створює потужності для імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини. Зараз імпорт збільшився майже удвічі, із 20 млн до 54 млн кубічних метрів на добу.