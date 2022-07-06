У Києві відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що представники Православної церкви України й Української православної церкви Московського патріархату провели зустріч для подолання розколу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зустріч пройшла 5 липня у Софії Київській. Міністр називає її "історичною" і запевняє, що "крига скресла".

За словами Ткаченка, українське духовенство повинно подолати конфлікти і розділення. Він вважає, що переговори ПЦУ та УПЦ - це "початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного та мирного майбутнього України".

facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Нагадаємо, наприкінці травня УПЦ Московського патріархату оголосила про самостійність і незалежність від РПЦ.