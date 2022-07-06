ЗСУ: окупанти намагалися завдати удару по острову Зміїний

Російські окупанти намагалися вдарити по острову Зміїний і вели розвідку, щоб перешкодити встановленню українського прапора, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Вони намагалися провести авіаційну розвідку, намагалися і удари завдати. Але побачивши загрозу того, як може бути застосована наша зброя з наближенням їхніх літаків, вони свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі» , — сказала вона.

За словами Гуменюк, прапор України перебуває на острові і «чекає свого часу».

«Те, що він там є, інформаційне повідомлення про це, звісно, збентежило наших ворогів» , — додала вона.

4 липня в оперативному командуванні Південь повідомили, що операцію зі звільнення Зміїного завершено. Територію повернули під юрисдикцію України.