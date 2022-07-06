Bloomberg: Китай та Індія купили у РФ енергоресурсів на $24 млрд

Росія отримала 24 мільярди доларів від продажу енергоресурсів Китаю та Індії за три місяці від початку повномасштабної війни в Україні.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Згідно з останніми митними даними, Китай витратив 18,9 млрд доларів на російську нафту, газ і вугілля за три місяці до кінця травня, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Індія заплатила 5,1 млрд доларів за той же період, що більш ніж уп'ятеро перевищує вартість закуплених у Росії енергоносіїв рік тому.

Зазначається, що це на 13 млрд доларів більше від доходу Росії від поставок азіатським гігантам порівняно з тими ж місяцями 2021 року.

Західні санкції проти Росії призвели до стрімкого зростання цін на джерела енергії та підстьобнули інфляцію, яка загрожує рецесією у великих економіках світу, пише агентство.

За даними Bloomberg, окрім значного зростання закупівель нафти та вугілля, з початку великої війни в Україні Індія також імпортувала три партії російського зрідженого природного газу порівняно з однією партією ЗПГ за той же період минулого року.