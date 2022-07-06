Валютний ринок в умовах війни: день 133-й

У середу 6 липня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 4 липня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 64,23 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 285,47 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 4,81 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 4 липня обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів був на 135 млн. доларів більше, ніж обсяг заявок на продаж: на 349,1 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 214,1 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купували по 29,8343 гривень, а продавали по 30,1326 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 6 липня знизився на 2499,6 млн. і склав 38923,9 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3 та 7 місяців, а також 1 та 2 роки. Оскільки Мінфін не погоджується на підвищення прибутковості з ОВДП, розміщення вийшло відверто слабким: вдалося залучити лише 128 млн гривень.

Після двох днів зниження курс готівкового долара у середу знову намагається зростати. Так, у Києві на обід цінник на продаж готівкового «американця» піднявся до 35,45-35,47 гривень, що на 20 копійок дорожче, ніж учора в цей же час. Синхронно подорожчав долар та в інших містах. Так, в Одесі сьогодні його продають за 35,45-35,50 гривень, у Житомирі – по 35,50-35,60 гривень, у Дніпрі – по 35,55-35,60 гривень. У середньому по Україні курс долара зріс на 20 копійок порівняно із вчорашніми цінами.

Євро на FOREX у середу продовжує буквально валитися по відношенню до американського долара. На момент написання статті він опустився до позначки 1,0174 долара. У світі все більше починають говорити про можливий паритет (рівність цін) євро та долара. В Україні ціна готівкового євро практично не змінилася порівняно із вчорашнім днем. Зокрема у столиці його продають по 36,40-36,50 гривень, тобто. за тією ж ціною, що й учора в цей час.

Російський рубль продовжує падіння: сьогодні у першій половині дня він досяг 65 руб/$, після чого його почали купувати. На даний момент за долар просять 62,70 рублів.

Ціна біткойна продовжує демонструвати високу волатильність. Після вчорашнього зниження до 19304 $ за монету вона пішла вгору і досягла 20750 $, після чого знову опустилася до 19761 $. Зараз на найбільшій криптовалютній біржі Binance біткойн продають по 20100-20200 $ за 1 BTC. Великі ордери на купівлю, як і раніше, розташовані на рівні 15000 $.