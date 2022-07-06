ЗСУ спростували фейк про знищення РСЗВ "HIMARS"
У пресслужбі угрупування Об'єднаних сил спростували фейк російської пропаганли про знищення окупантами реактивних систем "HIMARS".
Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS".
Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком.
Реактивні системи "HIMARS" надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.
Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ".