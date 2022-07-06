Залужний: рішення щодо обмеження пересування військовозобов'язаних скасовано

Генеральний штаб ЗСУ вирішив скасувати рішення про порядок видачі дозволів на виїзд за межі області військовозобов'язаним. Про це повідомив﻿ головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На засіданні у Генштабі розглядалося питання про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України, додав Залужний. Попри це, його поява в мережі спричинила "численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави".

"Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання.

Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів" , - написав він.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, Генштаб поширив повідомлення про обмеження на право військовозобов’язаних громадян залишати місце проживання без дозволу військкомату. Закон про військову службу передбачає на воєнний час заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам залишати місце проживання без погодження з керівником місцевого центру комплектування і соціальної підтримки. Повідомлялося, що такий дозвіл видають на період від 30 діб до року.