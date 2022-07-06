НПУ: гелікоптер і літак Медведчука передали для потреб ЗСУ

Гелікоптер і літак, що належить родині Медведчука, передали для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"В межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Раніше було накладено арешт на базу відпочинку - комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.