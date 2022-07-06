ДБР: нардепу-колаборанту Ковальову повідомили про підозру у держзраді

Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову, повідомляє Українська правда.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань у Telegram.

За даними слідства, з 12 березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Народний депутат публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ.

Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.

8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Крім того, на початку липня підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Що передувало: Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.