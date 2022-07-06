Шольц: Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, повідомляє Новое время.

"Питання, як це буде організовано, обговорюватиметься між країнами G7" , — сказав Шольц, відповідаючи на запитання депутатів у німецькому парламенті.

Він підкреслив, що Німеччина є однією з країн, які готові дати гарантії безпеки. Однак, за його словами, вони не будуть відповідати 5 статті договору НАТО, а мають бути адаптовані до конкретної ситуації.

Він додав, що гарантії обговорюються з Україною, і процес їхнього узгодження ще не завершено. При цьому Шольц зазначив, що у гарантіях відіграватиме значну роль пункт про «високоефективні санкції».

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна працює над договором щодо гарантій безпеки з міжнародними партнерами без участі Росії. Такі гарантії мають бути багатосторонніми та юридично зобов'язуючими.

За словами голови ОП, перший документ із рекомендаціями щодо міжнародних гарантій безпеки для України планують підготувати до кінця липня.