Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Президент Володимир Зеленський розповів, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а питання щодо дозволів на переміщення військовозобов’язаних – "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повiдомив у коментарі журналістам 6 липня.

"У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні ( 6 липня – ред.) було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня.

Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять.

Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози.

Це просто дрібниця. Це ні про що".

6 липня Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

Залужний повідомив, що начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала скасував дію документа, який передбачає надання дозволів військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану та оголошення мобілізації.

За його словами, "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів".

Довідка: Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року мовить, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування.