NRK: Норвегія таки пропустила товари для росіян на Шпіцберген

Товари для росіян на острові Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією через санкції ЄС, пропустили й доправили до місця призначення, заявила представниця норвезького МЗС Ане Хавардсдаттер, повідомляє Європейська правда.

Про це передає NRK.

За словами Хавардсдаттер, два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня (тобто у вівторок) вони дісталися населеного пункту Лонґйїр у провінції Свальбард.

Представниця МЗС Норвегії зазначила, що країна вела перемовини з російською владою через російське посольство про транспортування товарів до Лонґйїра, і Осло наразі вважає справу вирішеною.

Хавардсдаттер наголосила, що Норвегія ніколи не прагнула свідомо затримувати транспортування вантажу, "але через санації він не міг заїхати на зареєстрованому у Росії транспортному засобі", тому товари доставили на норвезькому транспортному засобі.

У МЗС Норвегії заперечили, що розблокування транзиту пов’язане з нещодавніми заявами російських політиків про можливу денонсацію договору про розмежування морських просторів у Баренцевому морі.

Нагадаємо, минулого тижня влада Норвегії на підставі санкцій не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії "Арктиквугілля" перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни. Через це російські хакери почали кібератаки проти Норвегії, а російське МЗС викликало норвезького посла.