ОВА: у Тернопільській області запровадили правила про роботу бізнесу під час тривоги

Підприємства та організації в Тернопільській області повинні припиняти роботу під час повітряної тривоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки" , - написав він.

Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

Нагадаємо, що 27 червня окупанти завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Додамо, що ТЦ не зачинявся під час повітряної тривоги. Через удар загинули 20 людей, постраждали 59.

Правоохоронці будуть з'ясовувати, чому ТЦ працював під час тривоги.