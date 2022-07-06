Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін провели особисту зустріч у Києві, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського в Telegram.

"Вітаю в Україні Прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія — поруч" , — підкреслив глава держави.

Варто зазначити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит ірландського прем'єра в Україну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва. Мартін в ході робочого візиту в Україну відвідав зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь.