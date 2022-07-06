Побіжний екс-президент Янукович звернувся до співвітчизників

Колишній президент-втікач Віктор Янукович звернувся до співвітчизників, закликавши народ визначитися, хочуть вони миру чи продовження війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні російського пропагандистського агентства ТАСС.

Владу у Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою та авантюристичною". Він закликав українську владу нібито перестати брехати про постійні "перемоги" і почати адекватно оцінювати ситуацію в країні, прислухаючись до думок громадян.

"Мені здається, що сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації та повага до найрізноманітніших думок громадян України. Громадяни самі мають зробити вибір – воювати "до останнього українця", або намагатися зберегти те, що ще залишилося" , – заявив він.

За словами експрезидента, який втік до Росії, важливо дати можливість висловитися всім, хто має конструктивні пропозиції, щоб врятувати життя українців і зберегти майбутнє для країни.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 23 травня заочно заарештував колишнього президента Віктора Януковича за підозрою у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України).