ОК "Південь": ворог намагався завдати ракетного удару з літака по Одеської області

Війська РФ у середу, 6 липня, запустили ракету Х-31 на Одещині з літака Су-35, її збили над морем українські сили ППО, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВ у Telegram, з посиланням на Оперативне командування Південь.

"По Одеській області ворог намагався завдати чергового ракетного удару. З літака Су-35 у напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31" , - йдеться у повідомленні командування.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони ракета була збита над морем.

У ніч проти 1 липня Росія завдала ракетних ударів по території Одеської області. Ракети потрапили до 9-поверхового житлового будинку та до двох баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі, загинули щонайменше 19 осіб, 33 особи поранені.

6 липня окупанти намагалися вдарити по острову