У Міноборони розповіли про запеклі бої в районі Слов'янська

У районі міста Слов'янськ на Донеччині проходять запеклі бої, обидві сторони в цьому районі застосовують потужну військову техніку, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник глави Міноборони України Ганна Маляр.

"Що стосується Слов'янська, який зараз на слуху, то там тривають дуже запеклі бої, обидві сторони застосовують дуже потужну силу як з боку ворога, так і з боку українських сил" , - сказала вона в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що на східному напрямку окупанти зазнають значних втрат, але «ворог сильний».

Також вона сказала, що окупанти намагаються наступати на Харківському напрямку, але здебільшого перебувають в обороні.

Маляр додала, що в Білорусі не формуються ударні групи, але Міноборони розглядає сценарій нападу на північному напрямку як один із можливих.

За даними британської розвідки, після майже повного захоплення Луганської області окупанти намагатимуться взяти під контроль міста регіону, зокрема, Слов'янськ та Краматорськ. 4 липня мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що місто вже стало прифронтовим.