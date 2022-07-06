Перехоплення СБУ: на Херсонщині в окупантів нервові зриви через великі втрати

Російські загарбники мріють просто повернутися додому живими, а опір ЗСУ викликають в окупантів нервові зриви та бажання лікуватися, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, яка подає чергове перехоплення телефонної розмови.

Окупант, який дислокується на Херсонщині, розповідає про велику кількість трупів та поранених і про те, наскільки розбита й понівечена територія навколо.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи" , — ділиться загарбник із близькою людиною.

"Він уже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі. Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні?

СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя.

"Гаряча" телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон" , — сказано у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у середу, 6 липня, в окупованому росіянами Херсоні пролунав вибух, після чого поблизу залізничного вокзалу в небо здійнялася величезна хмара чорного диму.