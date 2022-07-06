Соцмережі: у Києві сильна злива привела до підтоплення вулиць у деяких районах

У Києві сильна злива призвела до підтоплення вулиць у деяких районах, і машинам доводиться буквально "плавати" по дорогах. Комунальники в столиці ще перед дощем стали розчищати водостоки в місцях ймовірних затоплень, однак, як показали рясні інтенсивні опади 6 липня, цього виявилося недостатньо, повідомляє РБК-Україна.

Жителі та гості Києва зняли наслідки негоди на відео, і кадри розміщені в мережі.

Як поінформували в "Київавтодорі", на вулицях міста гідрослужби напередодні зливи виконали додаткове очищення місць, де очікувалися підтоплення.

Водіїв просили не заважати роботі комунальників і не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Перед зливою і під час негоди небо над столицею накрили грізні свинцеві хмари.

Небо в Києві під час грози і зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)

Значно підтопило вулиці в районі Оболоні на півночі столиці. Судячи з роликів на Telegram-каналі "Креальний Київ", на вулиці Пріорській рівень" ватерлінії " піднявся на стільки, що машинам доводилося розсікати хвилі на проїжджій частині.

Відео: злива підтопила дорогу на Оболоні в Києві 6 червня

Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи також залило водою.

Відео: сильна злива в Києві 6 червня

Грозові хмари і блискавки в Києві під час зливи 6 червня (фото: t.me/kievreal1)

Нагадаємо, вчора, 5 липня, Львів накрило страшною грозою з градом, і в результаті негоди вулиці виявилися затоплені, транспорт зупинився, були знеструмлені деякі будинки і також подекуди вітер зірвав дахи будинків.