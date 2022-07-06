Зеленський: Україна отримала підтвердження передачі потужної системи ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на отримання потужної протиповітряної оборони, повідомляє Новое время.

Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві в середу, 6 червня, глава держави наголосив, що безпека неба є пріоритетом.

"Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично… розраховуємо на прибуття в Україну потужної системи протиповітряної оборони" , — сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що це дозволить повернутися додому жінкам і дітям, які вимушено стали переселенцями. За словами президента, список необхідного озброєння та систем ППО підготували і передали партнерам України.

Зеленський також наголосив, що термін завершення війни залежить від міжнародного санкційного тиску на країну-агресора і постачання Україні необхідного озброєння.

Напередодні президент заявив, що завдання-максимум для держави цього року — дати українцям базовий захист від ракетних ударів.

1 липня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів. Він включатиме дві системи ППО NASAMS.﻿