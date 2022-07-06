Зеленський: Україна отримала підтвердження передачі потужної системи ППО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на отримання потужної протиповітряної оборони, повідомляє Новое время.
Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві в середу, 6 червня, глава держави наголосив, що безпека неба є пріоритетом.
"Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично… розраховуємо на прибуття в Україну потужної системи протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.
Глава держави пояснив, що це дозволить повернутися додому жінкам і дітям, які вимушено стали переселенцями. За словами президента, список необхідного озброєння та систем ППО підготували і передали партнерам України.
Зеленський також наголосив, що термін завершення війни залежить від міжнародного санкційного тиску на країну-агресора і постачання Україні необхідного озброєння.
Напередодні президент заявив, що завдання-максимум для держави цього року — дати українцям базовий захист від ракетних ударів.
1 липня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів. Він включатиме дві системи ППО NASAMS.