У Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети

Робота шкіл та університетів в Україні розпочнеться 1 вересня та залежатиме від ситуації у кожному окремому населеному пункті, повідомляє пресслужба Міносвіти, повідомляє Новое время.

Навчання у школах розпочнеться 1 вересня та триватиме до 30 червня 2023 року.

Університети та коледжі самостійно визначають дату початку та завершення навчального року. Також залежно від ситуації у населеному пункті у закладі визначать тривалість навчального тижня, дня, занять та відпочинку, а також форми організації навчального процесу.

Очне навчання запровадять у навчальних закладах, де є укриття, які у разі повітряної тривоги можуть вмістити всіх учасників освітнього процесу. Якщо в укриттях місця недостатньо, то освітній процес може бути організований у кілька змін.

Під час повітряної тривоги освітній процес переривається. Вчителі та учні повинні організовано пройти до укриттів та залишатися там до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до шкіл та продовжити навчання.

До початку роботи навчального закладу має бути:

перевірено навчальні заклади та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;

перевірено готовність систем оповіщення, зокрема, для дітей із порушеннями зору та слуху;

визначено та позначено шляхи евакуації;

обладнано укриття для всіх учасників навчального процесу;

створено запаси води та медикаментів;

проведено тренування з дій у разі повітряної тривоги;

проведено заняття з надання домедичної підготовки;

підключений Wi-Fi в укриттях для проведення занять (при можливості).

Готовність навчальних закладів перевірятимуть комісії, до яких мають увійти представники ДСНС та Національної поліції. Результатом роботи комісії є підготовка відповідного акта, який затверджує керівник адміністрації.

Дистанційне навчання буде введено в установах на територіях, де ведуться бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

Під час організації дистанційного навчання МОН рекомендує використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

Змішана форма поєднує очний та дистанційний режими. Практичні та лабораторні заняття можуть проводитись в очному режимі, лекційні – дистанційно.

У міністерстві додали, що форма може змінюватися протягом навчального року в залежності від ситуації.