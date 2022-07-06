Ірландія допоможе у відновленні України: підсумки переговорів Зеленського та Мартіна

Президент Володимир Зеленський у середу, 6 липня, провів переговори з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, це перший такий візит в історії українсько-ірландських відносин.

Зеленський подякував Ірландії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, її європейських прагнень, а також українців, які змушені були рятуватися від бойових дій. Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Ірландія скасувала візи для українських громадян, і Україна завжди пам’ятатиме цей жест солідарності.

Зеленський і Мартін обговорили загрози, створені повномасштабною війною Росії проти України, зокрема продовольчу безпеку, енергетику і підготовку сьомого пакету санкцій проти Росії, а також ситуацію на передовій, фінансові та гуманітарні потреби України.

"Російська жорстока війна проти цієї чудової демократичної країни – це велике порушення міжнародного права. Це порушення всього того, за що стоїть Ірландія, і ми з цим не будемо миритися… Використання терору проти цивільного населення – це воєнні злочини. І ті, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів" , — наголосив ірландський прем'єр.

Мартін також сказав, що Ірландія допомагатиме з відбудовою України та продовжуватиме підтримувати українців, які приїжджають у країну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі повідомив, що Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому відновленні України.

За словами прем'єра Ірландії, його країна готова допомагати своїм досвідом на шляху України до членства в ЄС.

"У нашій історії також був спричинений голодомор. Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватися як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від намагання перетворити їжу на зброю" , - додав Мартін.

Міхол Мартін прибув в Україну в середу, 6 липня. Він відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку, які постраждали від звірств російських окупантів.