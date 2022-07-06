WSJ: на Запорізькій АЕС перебувають понад 500 російських солдатів

На Запорізькій АЕС перебувають понад 500 російських солдатів, повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на робочих станції, повідомляє Новое время.

Зазначається, що окупанти розгорнули на АЕС батареї важкої артилерії та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів.

За даними видання, минулого місяця окупанти розмістили РСЗВ Смерч ракетні установки Град, танки та бронетранспортери поблизу димарів станції.

"Старші технічні фахівці Росатому, російської державної корпорації з атомної енергії, влаштували базу в бункері під станцією, що охороняється" , — пише WSJ.

Також, за словами робітників заводу, наразі у полоні перебувають понад 40 осіб.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня, через вісім днів після вторгнення Росії в Україну. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російська влада намагається отримати повний контроль над станцією, залучаючи фахівців із РФ.